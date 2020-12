Piante di marijuana in casa: confermata condanna

La quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, ha condannato un agrigentino alla pena di un anno e quattro mesi per detenzione di sostanze stupefacenti. Pena sospesa per il quarantanovenne che si occuperà di verde pubblico per i prossimi due mesi.

La vicenda risale al settembre 2018 quando l’uomo fu sorpreso in casa con alcune piante di marijuana per un peso di 300 grammi. L’imputato, difeso dagli avvocati Daniele Re e Giulia Cristodaro, ha sempre sostenuto che quelle piante fossero esclusivamente per uso personale.