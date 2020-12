Antonio Mangraviti è il nuovo segretario regionale Uilca Sicilia

Antonio Mangraviti, dirigente sindacale messinese di lungo corso, coordinatore territoriale Uilca Unicredit, è stato oggi eletto nella Segreteria Regionale della Uilca Sicilia, alla presenza del segretario generale Uil Sicilia Claudio Barone e del segretario generale Uilca Massimo Masi.

“Antonio Mangraviti – ha dichiarato il segretario generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano – ha svolto un’intensa attività nella provincia di Messina al fianco dei bancari distinguendosi per competenza e contribuendo attivamente alla crescita dell’organizzazione. Il suo ingresso in segreteria regionale sarà da stimolo per il raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi della Uilca Sicilia“.

Nella Segreteria Regionale UILCA Sicilia Antonio Mangraviti si aggiunge a Riccardo Ballotta, Clelia Calcagno e Franca Giaconia.

“La UILCA Sicilia – ha concluso Gargano al termine dell’odierno Consiglio regionale tenutosi per la prima volta in video conferenza – ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa in termini di iscritti a dimostrazione della professionalità e della passione dei Dirigenti Sindacali sul Territorio. Continuerà a percorrere la strada della crescita organizzativa al fine di poter rappresentare e garantire al meglio le lavoratrici ed i lavoratori del settore.”