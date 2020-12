Auto in fiamme, muore un militare Usa 23enne della base di Sigonella

Un militare americano di 23 anni in servizio alla Nas americana a Sigonella è morto in circostanze ancora poco chiare in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 12 nei pressi della base in territorio di Misterbianco.

Il giovane si trovava alla guida di una Opel Astra e all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo. Ad essergli fatale sarebbe stato il forte impatto con una recinzione, e in seguito contro il casolare di un’azienda agricola: un forte urto durante il quale l’auto si è incendiata.