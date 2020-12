Canicattì, comitato 2021: notizie sul piano di riequilibrio del Comune.

Questo Comitato Civico 2021 ha ricevuto la nota prot. 48097 del 14 dicembre 2020 in merito alla richiesta di notizie relative al piano riequilibrio di bilancio , una risposta che non fa onore a nessuno ne allo stesso relatore, che ricordiamo essere un incaricato Dirigente, ne al Comune di Canicattì perché ha il tenore dello “scaricabarile” , Lei Rag. Saia , molto probabilmente , non ha ancora capito quale ruolo svolge , al fine di ricordaglielo si riportano di seguito, come si direbbe in gergo militare, i termini del suo ingaggio che corrispondono ai motivi per cui è pagato dai Cittadini:

Si riporta testualmente quanto riportato proprio dalla determinazione del Segretario generale n°907/2019.

“La P.O. n. 4, di nuova istituzione è destinata, tra l’altro, a svolgere una funzione strategica quale supporto al “Piano di riequilibrio” con funzioni, ove necessario, di coordinamento tra le P.0. interessate, l ‘Amministrazione Comunale ed il Segretario Generale, nell’attuazione delle Azioni previste nel piano stesso”

Quindi Rag. Saia o vi sono delle verità inconfessabili o non ha letto i termini del suo lavoro o non ha capito quale è il suo ruolo o vuole prendere per i fondelli questo Comitato Civico 2021 , a queste ipotesi non ci sono alternative.

Poiché dalla predetta nota sembra che non abbia cognizione del suo ruolo ci permettiamo dargli delle spiegazioni : Lei è pagato non per mettersi il distintivo di incaricato Dirigente ma quale principale protagonista dell’attuazione del piano di riequilibrio con tutte le responsabilità che scaturiscono dal ruolo, nell’ipotesi che il piano di riequilibrio non trovi attuazione così come programmato è Lei che ne ha la responsabilità perché è lei che è responsabile “…. dell’attuazione delle azione previste nel piano stesso”.

Addirittura gli è stato attribuito un ruolo di supervisore di tutto l’apparato politico burocratico del comune al fine dell’attuazione del piano di riequilibrio conseguentemente è lei l’interfaccia come è lei l’unico responsabile della mancata attuazione del piano .

Questo Comitato Civico 2021 non ha la necessità di avere segnalate le deliberazioni con le quali è stato approvato il piano di riequilibrio , perché le ha lette molto bene, vuole sapere da Lei che è l’interfaccia se è stato attuato ciò che è stato scritto o no.

Questo Comitato Civico 2021 ha capito che Lei non ha coscienza del suo ruolo quando ha letto il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni redatto proprio da lei , lo stesso prevede un programma di alienazioni di circa € 350.000,00 mentre il piano di riequilibrio ne prevede quasi il doppio quindi si vede che o non ha ben compreso il suo ruolo o è molto debole in tema di contabilità.

Quindi vorrebbe fare lo scaricabarile nei confronti della Dott.ssa Carmela Meli ma la stessa ha curato la contabilità e non l’attuazione di cui Lei ha l’esclusiva competenza.

Per quanto sopra questo Comitato Civico 2021 reitera la richiesta di chiarimenti in ordine all’attuazione del piano di riequilibrio.

Per le autorità che leggono per conoscenza si evidenzia il mediocre livello di competenza in ordine ai dipendenti a cui è affidato il ruolo del rispetto del piano di riequilibrio, che oggi possiamo chiamare di squilibrio , aspettiamo i dati forniti dal Rag. Saia per avere certezze, ma per quello che si legge nel bilancio approvato e negli atti di gestione quanto previsto nel piano di riequilibrio non è stato rispettato quindi lo stesso non può essere rispettato con la conseguente dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

Comunque dalla predetta nota si evince chiaramente che non ha la sufficiente preparazione per gestire l’incarico che gli è stato attribuito quindi sarebbe opportuno che si dimettesse dall’incarico.

Canicattì 15/12/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina