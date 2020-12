Il Comune di Campobello di Licata ha adottato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario

Il Comune ha adottato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario. Questo bilancio è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale sempre consolidato e dagli allegati (relazioni), Sarà approvato dal consiglio comunale entro il 30 settembre, in caso contrario – secondo la normativa – non sarà possibile procedere alle assunzioni di personale.

Giovanni Blanda