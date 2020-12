La lirica “Non lasciatevi rubare la speranza”, in un video come segno di augurio e di omaggio al Santo Padre, per il Suo compleanno

Papa Francesco compie il 17 Dicembre 84 anni, è nato infatti a Buenos Aires il 17 Dicembre 1936, è l’ottavo compleanno che festeggia da Papa. Un Papa destinato a lasciare il segno, infatti è il primo Papa giunto dalle Americhe, il primo gesuita, il primo a scegliere il nome di Francesco, come il Santo di Assisi che aveva per “amici” i poveri, gli ultimi, i malati, le creature della Terra, sorella Luna e Fratello Sole e a cuore la pace tra gli uomini e le nazioni. Quegli stessi “amici” che stanno ispirando le parole e i gesti del suo Pontificato. Da ogni parte del mondo, migliaia di persone hanno scelto i social network per fargli giungere il loro augurio, attraverso un pensiero o anche solo con un commento. Pensiamo però che il più bel dono di compleanno, il più gradito dal Papa, sia pregare per lui. Esaudendo così l’invito che rilancia al termine di ogni incontro: «Per favore non dimenticatevi di pregare per me». Per l’occasione del compleanno di Papa Francesco, è stato realizzato un video, come segno di augurio e di omaggio al Santo Padre, dove è possibile ascoltare la lirica “Non lasciatevi rubare la speranza”, composta dal Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), lirica declamata dalla voce splendida e soave di Valentina Speranza, originaria di Catania e residente a La Spezia.

https://www.youtube.com/watch?v=ouoKsPCHluk Rosario La Greca – Brolo (Messina)