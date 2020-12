Qualità della Vita 2020: Agrigento al 98º posto in Italia

Agrigento è al 98esimo posti della classifica generale sulla qualità della vita e sul benessere dei territori. E’ quanto emerge dalla 31ª indagine del “Sole24Ore” che – in periodo di pandemia – si chiede: “Tra contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene come si misura la Qualità della vita?” La classifica generale premia Bologna, al primo posto, che guadagna ben 13 posizioni e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Ultima in classifica, Crotone.Agrigento, come detto, figura al 98º posto: in Sicilia peggio della Città dei Templi Caltanissetta (addirittura penultima), Siracusa (105ª), Trapani (101ª) e Ragusa (99ª).

Oltre la classifica generale, dove Agrigento compare al 98º posto, ci sono anche sei classifiche di settore: ricchezza e consumi; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza; affari e lavoro; demografia e società; cultura e tempo libero. Infine vi è anche l’etichetta “Effetto Covid” in cui sono presenti le 25 classifiche che misurano l’impatto della pandemia sui territori attraverso i trend (in variazione percentuale) di alcuni fenomeni che hanno caratterizzato il 2020.

Ricchezza e Consumi

In questa classifica di settore Agrigento occupa la 101ª posizione (su 107) con un indice di 372,1.

Ambiente e Servizi

Ancora peggio nel settore dell’ambiente: Agrigento in questa classifica occupa la 104ª posizione (su 108) con un indice di 282,4.

Giustizia e Sicurezza

Molto meglio, invece, per quanto riguarda questo settore: Agrigento è 11ª in Italia con un indice di 754,9. La Città dei Templi – in questa classifica – è la prima città siciliana.

Affari e Lavoro

Agrigento è al 95º posto per quanto riguarda affari e lavoro con un indice di 368,8. Peggio in Sicilia solo Caltanissetta, Ragusa e Trapani.

Demografia e Società

Agrigento è al 23º posto con un indice pari a 621. In Sicilia meglio della Città dei Templi solo Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Cultura e Tempo Libero

Penultimo posto per quanto riguarda la cultura ad Agrigento. La Città dei Templi compare al 106º posto (su 107). Peggio in Italia soltanto Crotone. L’indice è pari a 216,3.

Pil Pro Capite (trend)

Con un indice 720,4 Agrigento compare al 15º posto con un valore di -0,1.

Depositi Bancari

Il riferimento è di famiglie consumatrici – In euro pro capite. Agrigento è al 98º posto con 11.334,1 € e un indice di 155,4.

Reddito Disponibile

Il calcolo è in euro pro capite all’anno: con 13.443 euro Agrigento occupa il 97º posto in classifica.

Spesa delle famiglie

Male in questa categoria che viene calcolata per il consumo di beni durevoli in euro all’anno Agrigento è 106ª con 1.638 euro.