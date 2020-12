Più controlli durante le feste di Natale: il piano disposto dalla Prefettura

Si è svolto in Prefettura, un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, avente ad oggetto la predisposizione dei servizi anti – Covid per il fine settimana e i servizi di sicurezza e vigilanza durante le Festività Natalizie.

Hanno partecipato all’incontro, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Per l’occasione, il Comitato è stato integrato con la partecipazione del dirigente della Polizia Stradale di Agrigento, dal Comandante del Reggimento “Sicilia Occidentale” dell’Operazione “Strade Sicure” e dall’Assessore delegato dal Sindaco di Agrigento.

Con riguardo ai controlli per il fine settimana, si è disposto di potenziare i servizi di vigilanza sia nel Centro storico – coinvolgendo nelle relative attività, anche al fine di prevenire gli assembramenti, sia la Polizia Municipale che i Militari dell’Operazione “Strade sicure” – che lungo le principali arterie che collegano i Comuni limitrofi al Capoluogo, coinvolgendo per l’occorrenza la Polizia Stradale. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai controlli in località San Leone.

Con riferimento alle attività per le Festività natalizie, sono stati potenziati i servizi di sicurezza e vigilanza presso le sedi e le zone ritenute più esposte a rischio, mentre particolare attenzione sarà dedicata al controllo delle disposizioni volte a limitare la diffusione del contagio, in particolare lo spostamento tra Comuni.

Si riportano, infine, i dati relativi ai controlli anti – Covid effettuati lo scorso fine settimana. Nei giorni 11, 12 e 13 dicembre le Forze di Polizia hanno controllato in Provincia n. 864 persone ed elevato n. 2 sanzioni, mentre con riferimento alle attività commerciali, i controlli hanno interessato n. 432 esercizi.