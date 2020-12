Porto Empedocle, per il personale Asu arriva la proroga fino al 2021

A Porto Empedocle la Sindaca Ida Carmina ha deliberato la prosecuzione di 16 lavoratori ASUritenendoli importanti ed opportuni per le funzioni ordinarie dell’Ente. La prosecuzione dei contratti èdeliberata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2021 del personale in attività socialmente utile di cui all’art.30 comma 1 della Legge Regionale 28/01/2014 n.5.

“I lavoratori ASU svolgono un ruolo di supporto straordinario ed essenziale nel nostro ente,notoriamente sotto organico, dichiara la sindaca Carmina. E’una di categoria di lavoratori che meriterebbe serenità e ben altro trattamento da parte della Pubblica Amministrazione. Siamo inoltre a lavoro e in contatto con la Regione Sicilia per adottare gli stessi adempimenti per il personale in stato di precariato con l’obiettivo comune di arrivare alle stabilizzazioni dell’intera pianta organica. Continuiamo a lavorare alle fondamenta di un Comune più compatto, solido e stabile per il futuro della città.”