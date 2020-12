“Sparò due colpi ad un’auto”: assolto macellaio di Palma di Montechiaro

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Agata Anna Genna ha disposto l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” nei confronti di un uomo di 32 anni di Palma di Montechiaro, accusato di detenzione e porto abusivo d’arma e danneggiamento. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Cettina Tinaglia, aveva chiesto la condanna ad un anno e mezzo di reclusione.

L’imputato era stato arrestato nel novembre 2017 con l’accusa di aver esploso due colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’auto di un pasticcere del paese in vicolo Bolognino.

Alla base dell’assoluzione del macellaio, difeso dall’avvocato Santo Lucia, alcune prove tecniche che non fornirebbero l’assoluta certezza che a sparare fosse stato proprio il 32enne: una sola particella è stata infatti rinvenuta sulle mani dell’imputato e le munizioni poi rinvenute in casa in seguito alla perquisizione sarebbero state diverse da quelle sparate.