Tragedia sfiorata: bimba azzannata da un cane, è in ospedale

Tragedia sfiorata a Pozzallo, nel Ragusano, dove una bimba di 4 anni è stata aggredita questo pomeriggio da un cane, un rottweiler. La vittima è rimasta lievemente ferita alla guancia ed è ricoverata nell’ospedale “Maggiore” di Modica con una prognosi di 15 giorni. La piccola aveva provato ad accarezzare il cane, che è della sua famiglia, ma l’animale l’ha aggredita.

Non è ancora chiaro se il cane, in passato, ha avuto atteggiamenti aggressivi, lo accerteranno le forze dell’ordine che hanno avviato alcuni accertamenti per verificare questa prima ricostruzione. Di certo, si sono vissuti momenti di paura tra i familiari che non appena hanno visto il cane dirigersi verso la piccola avrebbero provato a fermarlo. E’ probabile che il loro tentativo abbia consentito di allentare la morsa dell’animale.