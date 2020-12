Come scegliere il regime fiscale e quando affidarsi a un programma di fatturazione elettronica

Regime forfettario oppure regime ordinario: quale scegliere? In questo articolo vedremo come scegliere il regime fiscale giusto. Chi decide di aprire una partita IVA per avviare la propria attività da libero professionista deve scegliere il regime fiscale più indicato per le sue esigenze.

Cos’è il regime fiscale?

Il regime fiscale è inteso come quell’insieme di attività, di regole ma anche di procedure che devono essere rispettate per essere in regole con il fisco. I regimi fiscali sono tre e si differenziano per molteplici aspetti. Vediamoli insieme.

Tipologie di regime fiscale

In Italia, al giorno d’oggi, è possibile scegliere tra tre regimi fiscali, che sono quello forfettario, quello semplificato e quello ordinario.

Regime fiscale forfettario

Questo regime fiscale è stato introdotto nel 2015 con la Legge di Stabilità. A tale regime possono accedervi tutti i titoli di partita IVA, che hanno tutti i requisiti che sono previsti dalla legge. Chi ha questo regime fiscale è esente IVA e può indicare in fattura il netto che deve essere pagato. Inoltre, non ha l’obbligo della fatturazione elettronica. Eppure sono numerosi i professionisti che utilizzano un programma di fatturazione elettronica per una comodità di gestione.

Tutti i professionisti, gli artigiani e gli imprenditori che non superano compensi e ricavi superiori a 65.000 euro possono rientrare in questo regime.

La tassazione del regime forfettario è conveniente, infatti l’aliquota sostitutiva è pari al 15%, ma è ridotta per i primi 5 anni di attività al 5%.

È importante sapere che chi possiede il regime forfettario, avendo già agevolazioni fiscali proprie, non potrà usufruire di altre detrazioni fiscali, ma anche del bonus sulle ristrutturazioni e quello sul risparmio energetico.

Regime fiscale ordinario

In Italia, la maggior parte delle imprese rientrano in questa contabilità. Sono grandi imprese oppure società di capitali e quindi meglio note come SRL, SRLS e SPA. Questo regime impone la registrazione dell’IVA e la dichiarazione ogni tre mesi.

La tassazione del regime ordinario è più complessa e varia in base al reddito e varia dal 23% (fino a 15.000,00 euro) al 43% (per un reddito che supera i 75.000,00 euro). La tassazione è più elevata ma a differenza del regime forfettario da la possibilità di scaricare le spese.

Regime fiscale semplificato

Si tratta di un regime contabile indicato per le imprese minori. Ma chi può sceglierlo?

persone fisiche che esercitano già attività commerciali oppure posseggono ditta individuale;

S.n.c. oppure S.a.s.;

chi ha avuto un reddito superiore a 30.000,00 euro come lavoratore dipendente;

Chi ha sostenuti costi per lavoratori dipendenti oppure per collaboratori per un valore di 5.000,00 euro;

persone che hanno acquistato beni strumentali per un importo che sia superiore a 20.000,00 euro.

Per poter rientrare in questo regime fiscale l’azienda non deve superare ricavi annui per un valore di 400.000 euro di servizi e un valore di 700.000 euro in altre attività.

Un’azienda che è registrata con il regime semplificato ha l’obbligo di Partita IVA ed ha anche l’obbligo della registrazione delle fatture.