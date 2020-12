Consigli e strategie per giocare online

Dalla scelta della piattaforma fino al gioco che vi conquisterà, senza dimenticare il budget: prima di iniziare a giocare è bene fare mente locale e stabilire qualche regola!

Partiamo dall’inizio, con la scelta del casinò online in cui giocare, un primo passo fondamentale per garantirci partite serene ed evitare brutte sorprese.

In Italia la regolamentazione gioca a favore degli utenti, grazie all’ottimo lavoro dell’AAMS, che stabilisce le regole a cui tutti i siti di gioco devono attenersi e certifica quelli in regola. Oltre a cercare il logo dell’agenzia, garanzia imprescindibile per una piattaforma che possa definirsi tale, potete basarvi sulla trasparenza di termini e condizioni e sui metodi di pagamento offerti, che devono essere garantiti al 100%, consentendo così agli utenti di giocare ai videopoker online in piena sicurezza.

Ora che abbiamo scelto la nostra piattaforma, passiamo a stabilire un budget, elemento importantissimo per evitare di farci prendere la mano, che ci permette di rilassarci e dedicarci con tranquillità al gioco.

Fissiamo un tetto massimo di spesa complessivo per le nostre giocate e cerchiamo di non oltrepassarlo mai, per non guastare l’esperienza. per farlo può essere utile ragionare sull’ammontare del nostro tesoretto e dividere le singole puntate in base a questo. Se ad esempio abbiamo deciso di non andare oltre i 200€, divideremo le somme in base ai giochi che vogliamo affrontare e al tempo che abbiamo a disposizione, in modo da non superare velocemente quella cifra. Allo stesso modo ci è utile per affrontare una giornata poco fortunata: in questo caso è meglio non incaponirsi per cercare di recuperare quello che abbiamo perso, ma rimandare a momenti migliori, evitando ansia e frustrazione.

Una volta stabilito il budget possiamo dedicarci alla scelta del gioco, anche se dovreste includere nel ragionamento monetario proprio le probabilità di vincita legate alle diverse possibilità di scommessa.

Per chi stabilisce un budget modesto e non ha grandi pretese di vincite cospicue, il consiglio è di scegliere piattaforme che consentano agli utenti di giocare ai videopoker online o alle slot machine, che garantiscono percentuali di rischio basse e molto divertimento.

Allo stesso modo consideriamo quindi i payout delle varie piattaforme, che incidono in maniera sostanziale su quanto andremo a incassare: fondamentale quindi scegliere quella più adatta al nostro tipo di puntata e ai nostri obiettivi!

A proposito di obiettivi, molti fanno l’errore di puntare esclusivamente al jackpot, quando decidono di scommettere: non c’è nulla di male, ma valutate bene il vostro tipo di gioco e cosa volete ottenere. Nei giochi in cui c’è a disposizione un jackpot allettante ogni volta che puntiamo contribuiamo ad aumentare il montepremi e quindi le probabilità di vincita diminuiscono: siate certi di stabilire se puntate all’uovo oggi o alla gallina domani e pianificate la vostra strategia in questo modo!

Da ultimo ricordate di valutare lucidamente le vostre mosse, nella maggior parte dei giochi la fortuna riveste il ruolo fondamentale e quindi dovrete pianificare accuratamente le scelte in cui non interviene.