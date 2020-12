Incontri formativi della protezione civile: al via alla conclusione

Quinto ed ultimo appuntamento, con la serie di incontri formativi con gli studenti dell’I.I.S.S. “Fazello” di Sciacca condotti in remoto dalla sede dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento su richiesta della dirigente prof.ssa Giovanna Pisano. Gli incontri hanno finora riscosso una notevole attenzione da parte degli studenti che hanno potuto ascoltare dal funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo le problematiche connesse alle situazioni che richiedono la collaborazione e l’intervento dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile. Gli studenti appartengono a tutte le classi delle tre sezioni del “Fazello” di Sciacca (sez. Liceo Classico “Fazello” e Artistico “Bonachia” di Sciacca e L. Scientifico “Archimede” di Menfi).

Particolare interesse hanno suscitato i piani di protezione civile e le spiegazioni sui comportamenti da assumere in caso di eventi calamitosi. Analizzate anche altre tematiche, come l’emanazione dei bollettini della Protezione Civile Regionale che segnala quotidianamente le eventuali criticità per possibili eventi di pioggia che potrebbero dar corso a situazioni di rischio idrogeologico e idraulico (allerta meteo). Sono state illustrate inoltre le iniziative periodiche dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile in collaborazione con altre istituzioni, come, ad esempio, il programma antincendio nella stagione estiva.