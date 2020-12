L’Ufficio Scolastico Regionale ha rilevato i dati sui contagi degli alunni in provincia

L’Ufficio Scolastico Regionale ha rilevato i dati sui contagi degli alunni da Covid-19, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane.

I dati sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 95% – 98% rispetto alle scuole di Infanzia e I ciclo della regione.

Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e del I Ciclo della provincia di Agrigento, alla data del 16/12/2020 sulla base delle risposte trasmesse

dal 96% delle scuole, cioè di 48 scuole, sarebbero 43 in totale i soggetti positivi, di questi 3 che fanno riferimento alla scuola di prima infanzia, 29 della scuola primaria, e 11 della scuola primo grado.