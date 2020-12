Prende il reddito di cittadinanza ma scommette 130 mila euro in 5 anni, denunciato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto che un percettore di reddito di cittadinanza ha giocato su scommesse sportive online per quasi 130 mila euro.

In particolare i militari della Compagnia di Caltagirone hanno avviato appositi controlli fiscali nei confronti di un cittadino di Caltagirone che, sebbene apparisse al fisco formalmente disoccupato e non percettore di alcun reddito, si è scoperto essere grosso giocatore di eventi sportivi online che, solo nell’ultimo quinquennio, ha scommesso la sorprendente cifra di 130 mila euro.

I controlli delle Fiamme Gialle calatine si sono concentrati sui volumi di ricariche del conto gioco confrontandoli alle dichiarazioni fiscali presentate in riferimento al sussidio del Reddito di Cittadinanza. E’ stato scoperto, solo per il 2018, anno in cui ha richiesto l’erogazione del beneficio, un maggior reddito occulto di oltre 45mila euro.

L’uomo è stato denunciato grazie allo scambio di informazioni con l’INPS. Adesso rischia la pena della reclusione fino ad un massimo di 6 anni e la segnalazione ai competenti Enti INPS e Agenzia delle Entrate, il primo per il recupero delle somme indebitamente percepite pari 18.500 euro, mentre il secondo per il recupero delle imposte sul maggior reddito accertato pari a 130 mila euro.