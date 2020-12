Ansia e paura da Covid-19, in arrivo 300 psicologici nelle Asp

Nella battaglia contro il Coronavirus scende in campo anche un gruppo di 300 psicologi che presteranno servizio nelle Asp e nei presidi ospedalieri di tutta la Sicilia.

I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi di supporto psicologico sia telefonico che dal vivo per i pazienti in regime di ricovero e per il personale sanitario coinvolto nell’emergenza. L’iniziativa, con i fondi destinati all’emergenza Covid-19, e’ stata finanziata dall’assessorato alla Salute. In alcune province sono stati gia’ sottoscritti i primi contratti ed effettuati gli incontri tra pazienti e psicologi.

“L’emergenza psicologica – spiega Gaetana D’Agostino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana – non si concludera’ necessariamente con quella sanitaria e dunque mi auguro che gli interventi del governo regionale, considerato il grande lavoro di adeguamento effettuato dalle Asp per accogliere un elevato numero di professionisti, possano essere duraturi”.

A Catania per esempio e’ stato previsto l’inserimento di circa 90 professionisti, 23 a Ragusa, 48 a Enna, 31 a Caltanissetta oltre 60 a Messina. Sono invece in fase di definizione gli ultimi dettagli che consentiranno l’attivazione del servizio anche a PALERMO e nelle altre province secondo modalita’ che verranno stabilite dalle singole aziende sanitarie su base territoriale.