Fugge dal posto di blocco e getta pistola e munizioni dal finestrino: arrestato

I carabinieri della sezione Radiomobile di Licata hanno arrestato un uomo del posto al termine di un inseguimento cominciato in via Palma, nel popolo centro dell’agrigentino. L’uomo, a bordo di un’auto in compagnia di un minorenne, non si è fermato all’alt de militari impegnati in un posto di blocco.

Durante la fuga l’uomo ha gettato dal finestrino una rivoltella e alcune munizioni, poi recuperate dai carabinieri. Inseguimento che si è concluso poco dopo con l’arresto dell’uomo e la denuncia del minore che viaggiava con lui. All’interno del veicolo è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico.