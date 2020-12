Grotte, al via screening per persone fragili e persone di età superiore a 65 anni

Il Comune di Grotte ha organizzato, con la collaborazione dell’Associazione Padre Vinti solidale Onlus per sabato 19 dicembre una sessione di screening in modalità drive in riservata, in via prioritaria, alle persone fragili ed alle persone con età superiore a 65 anni residenti a Grotte.

I tamponi saranno effettuati da una equipe di medici e di infermieri e avrà inizio alle 8.30. Si prevede di effettuare almeno 500 tamponi alla popolazione grottese.

“Esprimo particolare soddisfazione per l’organizzazione di questa campagna di screening rivolta alle persone anziane e fragili di Grotte”, ha dichiarato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

