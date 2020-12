L’Arma dei Carabinieri a tutti gli agrigentini: “noi ci siamo sempre”

I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, agli ordini del Colonnello Vittorio Stingo, in occasione di una conferenza stampa più che tracciare un bilancio di fine anno delle attività svolte hanno voluto lanciare un messaggio a tutta la comunità agrigentina.

“L’Arma c’è e ci sarà sempre, dichiara il Colonnello Stingo. Il 2020 è stato un anno particolare sotto tutti gli aspetti, ma è attraverso Voi che vogliamo raggiungere tutti gli agrigentini e dire che siamo l’Arma della Gente, l’Arma sarà presente durante le festività per i controlli e per garantire una sicurezza generale per far sì che in un momento come quello che stiamo vivendo, i cittadini si sentano più al sicuro. Speriamo, è l’augurio del comandante Provinciale dei Carabinieri Agrigento,che il 2021 possa essere un anno migliore dal punto di vista della libertà psicologica, che possa portare dei miglioramenti oggettivi a quella che è la qualità della vita”.

https://www.youtube.com/watch?v=z9OJfKhb0Mk