Racalmuto, screening riservato alle attività a contatto con il pubblico

Al fine di i monitorare e contenere la diffusione del virus il Comune di Racalmuto e l’Associazione Pubblica Assistenza Volontari Riuniti di Racalmuto, sabato 19 dicembre dalle ore 14:00 alle 17:00 e domenica 20 dicembre dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 in Contrada Provvidenza (parcheggio scuola elementare) effettueranno uno screening volontario e fino ad esaurimento tamponi in modalità drive-in, rivolto esclusivamente ai cittadini residenti e che prestano attività lavorativa a contatto con il pubblico e quindi sono i soggetti più a rischio di poter contrarre e trasmettere il virus Covid-19.

Per partecipare allo screening bisogna:

• collegarsi al sito del Comune di Racalmuto http://www.comune.racalmuto.ag.it/20104/

• PRENOTARTSI al tampone

• scaricare, compilare e firmare il CONSENSO INFORMATO che sarà presentato al momento dello screening

Si comunica, infine che appena si raggiungerà il numero massimo di 600 cittadini non sarà più possibile prenotarsi e sottoporsi a tampone.