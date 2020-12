Servizio Idrico, lavoratori in assemblea: possibili disagi per utenza

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica agli utenti tutti, e alla cittadinanza dei Comuni serviti, che per il giorno 21 c.m., e per le prime quattro ore lavorative, le OO.SS di interesse hanno indetto una Assemblea sindacale del personale impiegato per la Gestione del S.I.I. ATI AG9.

Per tale ragione saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l’utenza di interesse.