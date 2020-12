Aggredisce sindaco con un taglierino: indagato non risponde al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane indagato per aver aggredito con un taglierino, provocando lesioni guaribili in 6 giorni, il sindaco di Calamonaci Pino Spinelli. Il ragazzo, interrogato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Sciacca, non ha risposto alle domande del giudice per l’indagine preliminare Alberto Davico.

La vicenda risale allo scorso 1 dicembre quando il ragazzo, che non risiede in provincia, si è presentato davanti il Municipio di Calamonaci lamentando un ritardo per il rilascio di un certificato. Il sindaco Spinelli, nel tentativo di calmare le acque, è stato ferito ad una spalla con un taglierino.