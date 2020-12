Bambino resta chiuso in auto: interviene carabiniere libero dal servizio

Momenti di panico ieri in via dei Fiumi, ad Agrigento, dove un bambino è rimasto accidentalmente chiuso in auto dopo la chiusura automatica degli sportelli con le chiavi all’interno dell’abitacolo. La madre del bambino, forse in un momento di distrazione, non si era accorta di quanto accaduto.

E’ stato un carabiniere libero dal servizio a prestare soccorso e, insieme all’aiuto di altri passanti e con alcuni attrezzi di fortuna, è riuscito ad aprire la portiera.