Campobello di Licata, il vincitore del concorso comunale

Comune di Campobello di Licata, Verbale della commissione di esame per la selezione per la procedura di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di specialista Affari sociali e demografici, categoria professionale “D”. Il vincitore del concorso comunale è Giuseppe Dainotto, di Ravanusa. A ruota gli altri candidati: Alice Cicero, Gianpaolo Di Natali e Silvia Ciuni.

Giovanni Blanda