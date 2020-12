Canicattì, Comitato 2021: milioni di euro di parcelle pagate ai vari avvocati compresi quelli dipendenti Comunali , relazione sul metodo di pagamento.

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci dal Comitato 2021, nota inviata all’Autorità Nazionale anticorruzione, alla Procura generale della Corte dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale. Qualora qualcuno volesse replicare a quanto dichiarato in questa nota ( dell’art. 8 della Legge 47/1948) la nostra testata metteràlo stesso spazio a disposizione egli

Questo Comitato Civico 2021 ha chiesto , ancora senza risposta, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale di disporre un’ispezione presso l’ufficio Avvocatura onde verificare la regolarità delle parcelle che sono state pagate agli avvocati esterni e pagate ai due avvocati interni, ricordiamo che agli avvocati esterni sono state pagate centinaia di migliaia di euro e circa € 650.000,00 agli avvocati dipendenti Comunali

A parte le motivazioni già relazionale nella predetta richiesta con la presente si pone all’attenzione delle autorità un caso che induce a riflettere sull’intero sistema:

Con le delibere n. 59 e 83 del 2003 viene attribuito un incarico allo STUDIO LEGALE APRILE-GUAGENTI, l’incarico è stato assunto dall’Avv. Antonio Guagenti, lo stesso era relativo ad un contenzioso con una cooperativa edilizia, il valore della causa è stato quantificato in € 111.419,00.

L’incarico prevedeva un’attività, non meglio identificata, stragiudiziale e un’attività giudiziale.

Per l’incarico stragiudiziale viene liquidata una parcella di € 2.500,00, non si capisce quale sia l’attività stragiudiziale visto che il procedimento era giudiziario.

Per l’incarico giudiziale , finito la causa, l’Avv. Antonio Guagenti produce una fattura-parcella di € 27.711,75.

Tale cifra oltre ad essere sproporzionata come parcella, come vedremo in seguito, poteva essere decurtata dalla somma che dovevano pagare i Cittadini e La questione si sarebbe chiusa senza procedimento giudiziario, per tale motivo viene il dubbio sull’attività stragiudiziale.

Passiamo all’operato dell’avvocatura Comunale , la stessa ha ritenuto la parcella congrua però con una piccola diminuzione, infatti ha richiesto al predetto Avvocato di rimodulare la parcella in € 26.067,33.

Quindi la stessa Avvocatura Comunale elabora la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per il pagamento della predetta fattura-parcella quantificata in € 26.067,33.

Si celebra il Consiglio Comunale in data 16 maggio 2018 , Amministrazione Avv. Ettore Di Ventura, lo stesso Consiglio Comunale, con la deliberazione n° 27 del 16 maggio 2018, boccia la proposta dell’Avvocatura Comunale ovvero non ritiene di dovere pagare la predetta fattura.

L’Avv. Antonio Guagenti ricorre al Tribunale di Agrigento -Sezione Civile contro il Comune di Canicattì per il recupero della parcella, fatto , ancora curioso, non chiede la cifra determinata dall’Avvocatura Comunale ma la cifra di € 21.384,83 , quindi € 4.682,5 meno, L’Avvocatura Comunale non si costituisce in giudizio, infatti il Comune risulta CONTUMACE, per chi non capisce la terminologia giudiziaria, non si presenta nella causa ed ancora lascia l’Avv. Guagenti da solo senza controparte. Come se una squadra di calcio venisse lasciata a giocare da sola.

Nonostante il Comune non si sia costituito il Tribunale di Agrigento , con una corte composta da tre Magistrati, si pronuncia con la sentenza 3624/2018 , sentite, sentite.., ritiene la parcella non dovuta in quella entità e la ridetermina in € 3.980,00 quindi quasi € 22.000,00 meno rispetto alla parcella determinata dall’Avvocatura Comunale.

Questo costituisce la misura di valutazione delle parcelle che ha fatto l’Avvocatura Comunale, poiché si è tenuti a credere che si applicava sempre lo stesso sistema di determinazione delle parcelle c’è da ritenere che sono tutte sbagliate.

Per questo motivo questo Comitato Civico 2021 ha chiesto ai Revisori dei Conti e al Segretario Generale, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio e di Garante della Legalità di predisporre un’ispezione onde valutare la regolarità e legittimità di tutte le parcelle pagate e riscosse dall’Avvocatura Comunale. A tutt’oggi non si è avuta alcuna risposta.

Le deduzioni li lasciamo all’immaginazione di chi legge, ma questo Comitato Civico 2021 continua a chiedere alle autorità di cui all’indirizzo di ordinare la sospensione dell’Ufficio avvocatura Comunale al fine di una adeguata ispezione sulla regolarità delle parcelle pagate. Ricordando che nel tempo sono state pagate milioni di euro di parcelle .

La presente viene inviata al responsabile del piano di riequilibrio al fine di sollecitarlo a richiedere le dovute spiegazioni.

Canicattì 17/12/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina