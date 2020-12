Aggredisce due poliziotti dopo sbarco: denunciato minorenne

Un tunisino di 16 anni è stato denunciato alla Tribunale dei Minori di Palermo dopo aver aggredito e ferito due poliziotti a Porto Empedocle nelle fasi successive allo sbarco di 82 migranti avvenuto nella giornata di giovedì.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe andato in escandescenza perché non voleva farsi identificare nella tensostruttura allestita a pochi metri dal porto di Porto Empedocle. Nella colluttazione sono rimasti feriti due agenti di polizia: il primo ha riportato la frattura di un dito ed una prognosi di trenta giorni; il secondo, ferito più lievemente, dovrà stare a riposo per cinque giorni.