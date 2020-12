Canicattì: continua il ‘METTERSI IN AZIONE’ da parte del gruppo di Azione Cattolica della Parrocchia San Francesco di Canicattì.

Domenica 6 dicembre è, infatti, stato realizzato un presepe stilizzato interamente in legno e posto sotto i portici della cappella ‘Sacro Cuore’ dell’ospedale Barone Lombardo; oggi domenica 20 dicembre 2020 i giovani e gli adulti dell’associazione hanno addobbato l’aiuola antistante il presidio ospedaliero per creare un’atmosfera natalizia e cercare di tenere viva la speranza nei cuori di ognuno che si fermerà ad osservare l’aiuola.

‘Siamo stati molto combattuti nel portare avanti questo nostro desiderio soprattutto per la triste settimana che abbiamo vissuto come parrocchia e come comunità canicattinese’ – afferma la responsabile del gruppo giovani – ‘ma abbiamo deciso di portarla a compimento per alleviare il dolore e la tristezza dei nostri concittadini. Una nota canzone dice TUTTI ABBIAMO UN COMPITO SPECIALE: RICORDARE AL MONDO CHE E’ NATALE! e noi, nel nostro piccolo, questo abbiamo voluto fare’.

L’Associazione e il Parroco Don Lillo Capobianco augura a tutti un sereno Natale e vi manda un grande abbraccio di pace.