Carta conto Hype Start e Plus: caratteristiche e principali differenze tra i due piani

Nel corso degli ultimi anni il sistema dei servizi bancari e di pagamento è stato al centro di una profondo rinnovamento, quasi una rivoluzione. Il concetto stesso di conto corrente tradizionale appare ormai superato e gli istituti di credito hanno risposto lanciando sul mercato dei prodotti innovativi, in grado di soddisfare le nuove esigenze della loro clientela.

In Italia Banca Sella è stata la prima realtà ad introdurre i pagamenti digitali, nonché una delle prime ad offrire il servizio di internet banking. Il suo percorso lungo il sentiero dell’innovazione ha portato alla nascita di nuovi prodotti e nuove soluzioni, tra cui la carta conto Hype, disponibile nei piani Start e Plus. Scopriamo le caratteristiche delle due formule e le differenze.

Le caratteristiche della carta conto Hype

Le carte conto sono prodotti particolari che permettono di beneficiare dei vantaggi del normale conto corrente e delle carte prepagate. La carta conto Hype può essere richiesta direttamente online con una procedura molto rapida; si ricevono subito le coordinate IBAN e con la carta è possibile fare ricariche e prelievi in tutto il mondo, tenendo sempre i movimenti sotto controllo tramite l’app.

Il successo di questo particolare prodotto è testimoniato dai numeri: ogni mese vengono aperti circa sessantamila conti Hype. Il conto è disponibile in diverse versioni: Start, Plus (che ha cambiato nome in Next) e Premium. Ciascuna formula ha i suoi costi, le sue funzionalità e le sue caratteristiche.

Per fare un confronto immediato tra il conto Hype Start ed il conto Hype Plus si può consultare la tabella comparativa dei due piani pubblicata sul sito Chescelta.it, portale specializzato che con le sue recensioni, i preventivi e gli approfondimenti permette di muoversi al meglio tra le offerte relative a prodotti bancari, assicurazioni, tariffe luce e gas e finanziamenti.

Il piano Hype Start a canone zero

La caratteristica che colpisce di più del piano Hype Start è il fatto che, oltre a non esserci costi di attivazione, il conto non prevede alcun canone mensile. La carta associata a questo conto è una prepagata. Le ricariche sono gratuite se effettuate tramite carta Pagobancomat, tramite bonifico e se i soldi vengono ricevuti da un altro hyper.

Hanno un costo di novanta centesimi le ricariche effettuate tramite l’applicazione Hype, mentre quelle effettuate presso i punti vendita abilitati hanno un costo di 2,50 euro. Sono gratuiti i bonifici tradizionali (quelli istantanei costano 2,00 euro), i trasferimenti di denaro verso un altro titolare di conto Hype ed i pagamenti online ed in negozio effettuati tramite Apple Pay o Google Pay.

Il pagamento dei bollettini MAV è gratuito, mentre si paga 2,15 euro per i bollettini in bianco e quelli premarcati, 1,00 euro per i bollettini RAV, 1,15 euro per i bollettini PagoPA e CBILL. I prelievi di contati effettuati tramite ATM non prevedono alcuna commissione, e sono gratuiti sia in talia che all’estero.

Il piano Hype Next: costi e funzionalità

Il piano Hype Next, noto fino a pochi giorni fa come Hype Plus non prevede costi di attivazione, ma ha un canone mensile di 2,90 euro ed include maggiori funzionalità. Non ci sono limiti per quanto riguarda la ricarica annuale e la carta associta al conto in questo caso è una carta di debito.

Le ricariche sono gratuite se vengono effettuate tramite bonifico, carta Pagobancomat, da altro hyper e dall’app Hype: si pagano solo quelle fatte in contanti presso i punti vendita abilitati, che costano 2,00 euro.

Sono gratuiti i bonifici, l’invio di denaro ad un altro titolare di conto Hype ed il pagamento online ed in negozio tramite Apple Pay e Google Pay, ma in questo caso sono inclusi nel canone anche dieci bonifici istantanei. I prelievi in contanti dagli ATM sono gratuiti sia in Italia che all’estero. Il pagamento dei bollettini MAV è gratuito, mentre si paga 1,99 euro per i bollettini in bianco e premercati e 1,00 euro per i bollettini RAV, PagoPA e CBILL.

I titolari di conto carta Hype Next hanno inoltre la possibilità di accreditare lo stipendio, di accedere ad Hype su computer e di beneficiare della polizza furti ATM e della polizza protezione acquisti online. Queste funzionalità non sono disponibili nel piano Start. Cambia anche il tasso di cambio per le operazioni in divisa estera: 3,00% nel piano Start e 1,50% nel piano Next.