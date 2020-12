Gatto ucciso e legato ad un cartello: indignazione a Menfi

Scoppia la protesta a Menfi da parte delle associazioni animaliste (e non soltanto) per il ritrovamento di un gatto barbaramente ucciso e legato ad un cartellone pubblicitario in una zona periferica del paese. Le terribili immagini sono state postate sui social facendo il giro del web in poco tempo.

Indignazione nel piccolo centro dell’agrigentino. Del fatto è stata anche avvisata l’amministrazione comunale. Poche le speranze di individuare il responsabile di tale gesto in quanto la zona dove si è verificato il fatto, in aperta campagna, sembrerebbe non coperta da telecamere.