Il giudice Livatino oggi beato Martire della fede

E’ il giorno che in tanti si aspettava oggi. Il giudice Livativo oggi proclamato Beato. “Il martirio del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, Fedele Laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento (Italia), il 21 settembre 1990;” Il giudice Rosario Livatino diventa beato, Papa Francesco, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha firmato il decreto che riconosce il martirio del magistrato di Canicattì, ucciso a 38 anni da un commando della “Stidda”, mentre raggiungeva con la sua auto il tribunale di Agrigento, la mattina del 21 settembre del 1990.Per la comunità canicattinese un grande motivo d’orgoglio. Adesso vedremo se riusciremo a tenerlo nella nostra città, come era suo desiderio.

