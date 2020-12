Istituto della ‘Democrazia partecipata’ a Campobello di Licata. L’istituto è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, consistente nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Giovanni Picone, per modificarle a proprio beneficio. Il Comune invita tutti cittadini di età non inferiore ad anni sedici, a presentare, al Comune. sito in piazza XX Settembre, proposte per l’utilizzo della somma, indicando un’azione di interesse collettivo.

Giovanni Blanda