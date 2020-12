Screening a Racalmuto: 1 solo positivo su 280 test rapidi eseguiti

Un solo positivo su 280 test rapidi effettuati nella giornata di screening organizzata dal Comune di Racalmuto e dall’Asp di Agrigento. Per l’unico caso di positività bisognerà comunque attendere anche l’esito del tampone molecolare. “Voglio ringraziare per la collaborazione tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita delle giornate di Screening – ha detto il sindaco Vincenzo Maniglia – in particolare la disponibilità del personale dell’Associazione Pubblica Assistenza, la professionalità degli operatori sanitari, il controllo e la gestione dell’afflusso dei vigili urbani e del personale del Comune e tutte quelle persone che si sono sottoposte al test consentendoci di monitorare ulteriormente lo stato di salute del nostro paese.”

