Al via a Delia i tirocini di inclusione sociale

Reddito di cittadinanza (Rdc), il Comune attiva i tirocini di inclusione sociale (TIS) che rientrano tra i sostegni previsti nei Patti di Inclusione Sociale (L. 26 del 28/03/2019)

Il progetto, presentato e finanziato al Distretto Socio-sanitario n.8, di cui fa parte il Comune di Delia, è realizzato grazie ai fondi del PON Inclusione 2014-2020 cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

Due i beneficiari, in carico ai servizi sociali del Comune di Delia, che ieri hanno iniziato la loro esperienza formativa presso la ditta ‘La Cuddrireddra” di Alaimo Filomena e lo studio fotografico Culmune di Cristina Culmone, due aziende che hanno aderito al progetto stipulando una convenzione con l’ente promotore “Solco”, accreditato presso il distretto D8 per disciplinare i TIS.

<<L’avvio dei TIS oltre che un risultato concreto è anche un segnale forte di speranza per la realizzazione del programma di inclusione sociale al quale si è lavorato tanto in ambito distrettuale – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Da parte nostra continueremo a sensibilizzare le aziende del nostro territorio per aumentare il numero delle esperienze lavorative anche perché abbiamo fiducia in questo modello di welfare basato sull’inclusione attiva che coinvolge più soggetti a vari livelli di governance>>.

<>.

<>.

La durata del tirocinio è di tre mesi per 20 ore settimanali. I tirocinanti avranno diritto ad un rimborso spese.