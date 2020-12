Covid-19, Pullara: “Dove sono i 40 milioni per le aziende?”

“Sono trascorsi oltre 6 mesi e siamo quasi alla fine dell’anno ma ancora nessuna traccia del fondo da 40 milioni di euro, previsti dalla legge finanziaria, per la riconversione anti-covid delle aziende siciliane. Fatto gravissimo per il tessuto economico imprenditoriale e produttivo”. Lo sostiene il deputato regionale Carmelo Pullara.

“Molti imprenditori- dichiara Pullara– sono sfiduciati e sul piede di guerra, la legge che hanno visto approvare a maggio dello scorso anno pare si sia trasformata in carta straccia. Il governo in cui hanno creduto, ad oggi, non e’ riuscito a dare quella risposta diventata un obbligo di legge. La norma-spiega Pullara-crea un fondo, in capo all’Irfis, di 40 milioni di euro, risorse da destinare a fondo perduto alle aziende che nel pieno della pandemia da Covid invece di chiudere e mettere in cassa integrazione i dipendenti hanno riconvertito le linee per la produzione di dispositivi di sicurezza e protezione. Ebbene questi DPI ,nella prima fase della pandemia sono stati messi a disposizione della protezione civile regionale e del sistema sanitario. L’Assessore regionale all’economia Gaetano Armao aveva annunciato che i fondi sarebbe stati resi disponibile entro il 31 dicembre. Non vorremmo che le variazioni di bilancio in fase di discussione e possibile approvazione possano trasformarsi a discapito della legge finanziaria approvata dal parlamento nella tela di Penelope dei giorni nostri. Va salvaguardato, – conclude Pullara– a tutti i costi, il debole tessuto economico siciliano, e la politica ne ha la responsabilita'”