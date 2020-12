Covid, Razza, “oltre 85mila rientrati e registrati in Sicilia”

“Il grado di adesione in questi giorni e’ stato enorme: stiamo superando le 85mila iscrizioni al sito dei rientri e questo vuol dire che da parte della comunita’ siciliana c’e’ un grado di attenzione che si vuole tornare a casa ma si vuole farlo in assoluta sicurezza e questo fa bene sperare”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza parlando con i giornalisti a Palazzo d’Orleans, riferendosi al numero di registrazioni sul sito siciliacoronavirus.it per chi rientra nell’Isola.

“Sono convinto che anche da parte degli operatori sanitari arrivera’ una massiccia adesione e al momento la risposta e’ positiva – ha proseguito Razza -. E ne abbiamo bisogno perche’ quanto piu’ alto sara’ il grado di adesione dei protagonisti della prima linea di questa emergenza, tanto piu’ forte sara’ il messaggio che arrivera’ a tutti i cittadini siciliani quando si partira’ con le altre fasi della vaccinazione”.