Laura Vaccaro nuovo procuratore aggiunto di Palermo: coordinerà dipartimento fasce deboli

Si e’ insediata – dopo una breve udienza formale dinanzi alla Prima sezione civile del Tribunale di Palermo – il nuovo procuratore aggiunto, Laura Vaccaro. Originaria di Favara, in passato gia’ in Dda a Palermo, proviene da Caltanissetta dove ha ricoperto l’incarico di procuratore per i minorenni.

“Non soltanto viene a completare il numero di aggiunti, 7 in tutto – ha detto il procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi durante l’udienza di insediamento – ma, soprattutto, proprio in virtu’ delle sue qualita’ professionali e umane, accresciute durante l’ultima esperienza, a Palermo coordinera’ il dipartimento che si occupa di fasce deboli e vulnerabili. Non solo i codici rossi, importantissimi, ma anche la tutela dei lavoratori che richiede un grande bagaglio di esperienza”.

Con il completamento dell’organico degli aggiunti, Annamaria Picozzi – che ha coordinato il dipartimento – passa a guidare la struttura che ha competenza sulla criminalita’ economica e i reati ambientali (fino ad ora ad interim all’Aggiunto Sergio Demontis, che si occupa di indagini sulla Pubblica amministrazione, dopo il pensionamento di Claudio Corselli). Presenti in udienza tutti gli aggiunti della procura di Palermo, il presidente della Corte d’appello Matteo Frasca e diversi magistrati nisseni e il capo della procura di Gela, Fernando Asaro.