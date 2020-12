Rispuntano i contenitori per i rifiuti in centro ad Agrigento: “Educare a non gettare per strada”

L’iniziativa è di quelle che probabilmente dividerà le opinioni degli agrigentini, ma l’obiettivo è molto semplice: educare i più renitenti a non gettare la spazzatura per strada. Per questo motivo ieri mattina, dopo aver ripulito la zona di via Vallicandi, tra via Atenea e piazza Ravanusella, il vicesindaco Aurelio Trupia ha fatto collocare alcuni contenitori della spazzatura differenziata, invitando gli abitanti della zona a differenziarla nelle proprie case e a conferire in modo ordinato, anche in assenza di propri mastelli.

Lo scopo è quello di cominciare a lavorare in una zona dove finora la differenziata non veniva effettuata evitando di creare ancora una volta discariche abusive di rifiuti indifferenziati che, tra l’altro, costano molto di più al Comune. Si insisterà per un periodo con inviti e controlli. Ma se l’esperimento dovesse fallire, allora si procederà con telecamere, appostamenti e multe salate ai trasgressori.