Tamponi “drive-in” ad Agrigento: scende in campo la Protezione Civile

Sarà la Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento a supportare l’ASP di Agrigento nel drive-in allestito dalla stessa Azienda Sanitaria in contrada Caos per l’esecuzione dei tamponi rapidi quale misura di contenimento dei contagi da Covid-19, ai sensi dell’Ordinanza 64/2020 del Presidente della Regione Siciliana. Su richiesta della direzione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP il Commissario Straordinario del Libero Consorzio dr. Girolamo Alberto Di Pisa ha autorizzato, infatti, l’Ufficio Provinciale di Protezione Civile a gestire l’afflusso, prevedibilmente molto alto, di quanti, rientrando per le ferie natalizie sul nostro territorio, effettueranno i tamponi rapidi nel nuovo drive-in allestito dall’ASP in contrada Caos.

Il servizio, coordinato dal funzionario responsabile del Gruppo Protezione Civile Marzio Tuttolomondo, è già iniziato e sarà effettuato quotidianamente e sino al prossimo 7 gennaio 2021 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, giorni festivi compresi, dal personale dello stesso Ufficio e dai volontari delle Associazioni che hanno dato la loro disponibilità, ovvero Giubbe d’Italia di Santa Elisabetta, Giubbe d’Italia di Aragona, GISE di Agrigento, Associazione Europea Operatori di Polizia di Porto Empedocle, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Agrigento, Grifoni di Favara e Misericordia di Realmonte.