Ambiente, arriva il via al piano amianto

“Basta morire per l’ Amianto, dalla IV Commissione arriva il Via libera al Piano”, a darne nota è la Presidente della IV Commissione, on. Giusi Savarino, che aggiunge :

” Sono soddisfatta che del lavoro sinergico tra l’Ars, la IV Commissione che presiedo ed il Governo Musumeci, si stanno così recuperando gli anni perduti su provvedimenti ambientali, che adesso vengono redatti, studiati, esaminati ed approvati in breve tempo, tutti atti, piani, leggi da troppo tempo attesi dalla Sicilia.

Oggi abbiamo il Piano Amianto, basilare per raccogliere, smaltire, e bonificare le aree contaminate dall’amianto. Inoltre individua i siti in cui stoccare in sicurezza.

Da troppi anni si attendeva un intervento complessivo di contrasto all’inquinamento da Amianto e di tutela della salute. Il piano segue alla realizzazione del centro per l’amianto a Siracusa, fortemente voluto dal Presidente Musumeci, centro dedicato alla diagnosi e alla cura delle patologie derivanti dall’amianto. Dopo aver audito le richieste dei sindaci di diversi Comuni, la IV Commissione ha approvato il piano con alcune osservazioni, frutto dell’ascolto del territorio. Tra queste nell’individuare i siti per lo stoccaggio, non solo le miniere dismesse della regione idonee sulla sicurezza ambientale, ma si chiede di valutare anche le cave confiscate alla mafia. In questo modo, oltre ad ottimizzare i costi per la PA, lanciamo un segnale importante e ribadiamo con fermezza la nostra posizione di contrasto al fenomeno mafioso! “

