Assembramenti e poche mascherine: chiuso un altro chiosco a San Leone

Un altro chiosco è stato chiuso temporaneamente a San Leone per non aver rispettato le prescrizioni sulle norme anti-covid. E’ il secondo locale nel giro di pochi giorni a chiudere (per cinque giorni). Ad eseguire il provvedimento i militari della Guardia di Finanza impegnati nei controlli sul litorale agrigentino.

Le fiamme gialle, nel corso del controllo, hanno trovato oltre 200 ragazzi incuranti delle disposizioni emanate sul rispetto del distanziamento sociale, e anti-assembramento disposte dal Governo nazionale.