Finisce fuori strada col furgone: un ferito

Incidente autonomo questa mattina nella frazione di Montaperto, ad Agrigento. Un uomo a bordo del suo furgone, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri. Presente anche il personale sanitario che ha trasferito il conducente del mezzo in ospedale. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

