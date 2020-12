Il messaggio del Prefetto di Agrigento: “Sfiniti ma lavoriamo con fiducia e speranza”

Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa in videoconferenza ha incontrato la stampa perlanciare gli auguri alla città e tracciare un bilancio di fine Anno.

“E’ stato un anno complicato, siamo tutti sfiniti, stanchi di vivere questa situazione, abbiamo scoperto però che siamo capaci di fare tanto e di poter continuare a lavorare con tutti i mezzi a nostra disposizione, ha dichiarato in prima battuta il prefetto Cocciufa. La stampa ha continuato a lavorare per un’informazione corretta e professionale, e anche Noi se siamo stati chiusi nel nostro Palazzo abbiamo affrontato tutti i problemi del territorio”.

“Non è una provincia semplice, sottolinea il prefetto di Agrigento, ci siamo occupati del problema migranti, la gestione delle quarantena, la salvaguardia del territorio; ci siamo sentiti con il direttore dell’Inps per gestire la situazione economica legata alla pandemia perchè sono stante le tante categorie di lavoratori che stanno soffrendo; ci stiamo occupando dei trasporti e delle scuole per redigere un documento affinchè i nostri studenti possano tornare in tutta sicurezza negli istituti. Da marzo ad ora, continua il prefetto Cocciufa, tanti sono i controlli anticovid per far rispettare le norme ed evitare il diffondersi del virus. Sono stati attenti, vigili sul territorio e continueremo a lavorare con fiducia e speranza. Auguri a tutti.