Sambuca di Sicilia torna “Covid-Free”: due mesi fa era zona rossa con 17 morti

A due mesi dall’istituzione della zona rossa, Sambuca di Sicilia torna “Covid-Free”.Attualmente, infatti, non ci sono positivi nel comune belicino in provincia di Agrigento. Momenti drammatici si sono vissuti nel borgo agrigentino quando due mesi fa scoppiò un focolaio all’interno di una Rsa che provocò il contagio di anziani e personale e il decesso a distanza ravvicinata degli ospiti della struttura.

“L’esito degli ultimi due tamponi che aspettavamo è risultato Negativo – ha dichiarato il sindaco Leo Ciaccio – A 2 mesi esatti dall’istituzione della zona rossa, a prescindere dai bollettini dell’Asp, vi comunico che la nostra Sambuca torna a contagi Zero. Sono stati due mesi difficili. Abbiamo registrato più di 170 persone positive al Covid-19 ma non abbiamo mai smesso di lottare, non ci siamo risparmiati e non ci siamo arresi. Abbiamo pianto i nostri morti, ben 17. Ora tiriamo un sospiro di sollievo, con la consapevolezza che questa impari battaglia non è finita. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo rispettare le regole.”