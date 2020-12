“Uccise disabile in comunità”: 64enne assolto perché incapace di intendere

La Corte d’Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara, ha assolto il meccanico 64enne originario di Ribera, accusato dell’efferato omicidio di Gaetano La Corte, 75enne affetto da disabilità psichiche, trovato morto all’interno di una comunità nel pieno centro del paese crispino nel settembre 2019. L’imputato è incapace di intendere e di volere ma verrà ricoverato in un’apposita struttura per i prossimi quattro anni. La vicenda risale al settembre 2019 quando La Corte viene trovato cadavere all’interno di una comunità per disabili psichici. Il giallo si risolve in meno di ventiquattro ore quando i carabinieri della Tenenza di Ribera si misero sulle tracce che si era inspiegabilmente allontanato dalla struttura. Quest’ultimo, interrogato per diverse ore, confessò in seguito il delitto. efferato omicidio di Gaetano La Corte, il 75enne affetto da disabilità psichiche, trovato morto all’interno di una comunità nel pieno centro del paese crispino.

loading..