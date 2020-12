Acquisti del Comune di Campobello di Licata di attrezzature informatiche a servizio degli uffici comunali

Acquisti del Comune di attrezzature informatiche a servizio degli uffici comunali, Affidamento della fornitura alla ditta “Cerin” di Caltanissetta, per 10 mila euro. Deliberato dall’ente anche l’impegno di spesa per l’adesione alla convenzione “Consp” “Telefonia mobile 7”, di Milano, per le prestazioni di servizi di telefonia mobile e servizi connessi; inoltre: l’impegno di spesa per la trattativa privata tramite Mepa sul portale “Consip” servizi reti telefoniche di telefonia fissa e flusso dati.

Giovanni Blanda