Aeroporto Comiso, al via voli continuità territoriale con Roma e Milano

l’aeroporto di Comiso sarà collegato ogni giorno con Roma e Milano con rotte di continuità territoriale garantite da Alitalia.

“Dopo i rinvii – commentano il presidente e l’amministratore delegato di Soaco Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo –

determinati dalle difficili conseguenze della seconda ondata della pandemia, che negli ultimi due mesi ha ridotto fortemente

la mobilità tra le regioni, concretizziamo finalmente questo obiettivo, che è stato sin dal primo momento tra quelli principali del nostro management e che rappresenta una straordinaria possibilità per tutti i siciliani”.

“I voli a partire dal 18 dicembre – aggiungono – consentiranno i rientri a casa e i ricongiungimenti familiari e saranno la prima

occasione per rendere evidenti i grandi vantaggi di questa opportunità. L’aeroporto di Comiso è già pronto, in ogni aspetto

logistico e operativo, ad accoglierli” Intanto oggi il via anche alla rotta di Albastar Comiso-Cuneo: atterraggio alle 17.15 sulla pista dello scalo degli Iblei.

L’ Enac ha approvato la riduzione del numero dei voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso verso Roma e Milano: fino al 27 marzo saranno due a settimana per Roma Fiumicino e altrettanti per Milano Linate. Il bando aggiudicato da Alitalia prevedeva invece due voli giornalieri (andata/ritorno, con quattro rotazioni) per Roma e un volo giornaliero (andata/ritorno, con due rotazioni) per

Milano Linate.

La proposta era stata formulata ieri dal direttore generale di Alitalia, Gianfranco Zeni che aveva scritto all’Enac, al ministero dei Trasporti, alla Regione Siciliana ed alla Soaco. Oggi è arrivato il via libera del direttore generale dell’assessorato regionale ai Trasporti, Fulvio Bellomo e dell’Enac, con una nota firmata dal direttore dell’aeroporto di Catania, Enzo Fusco. Zeni ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare solo due voli settimanali per Fiumicino, anziché i due voli giornalieri inizialmente previsti:

il volo AZ1804 da Comiso per Fiumicino delle ore 18 sarà effettuato il lunedì e il venerdì; il volo di ritorno AZ 1805 Roma Fiumicino – Comiso delle 9,50 sarà effettuato negli stessi giorni.

Anche i voli per Milano saranno bisettimanali, anziché giornalieri come era inizialmente previsto e si effettueranno negli stessi giorni, il lunedì e venerdì. Sono previsti il volo AZ 1740 Comiso – Milano Linate delle 12,40 ed il volo AZ 1737 Milano Linate – Comiso delle 14,45, con cadenza bisettimanale (lunedì e venerdì. Zeni ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare dei voli giornalieri solo nei periodi dal 18 al 24 dicembre e dal 3 al 10 gennaio. Questo permetterà di agevolare i ricongiungimenti familiari