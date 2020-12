Canicattì, in fiamme portone di una abitazione: indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Canicattì in seguito all’incendio avvenuto la scorsa notte in via Duca degli Abruzzi dove ignoti hanno bruciato il portone d’ingresso dell’abitazione di una famiglia del posto.

Le fiamme hanno avvolto la porta con il fumo che lentamente ha iniziato a propagarsi. Si tratti di un avvertimento o un raid vandalico? A sciogliere i dubbi saranno gli inquirenti che hanno già sentito il proprietario di casa. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l’ ipotesi di reato di danneggiamento.