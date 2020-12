Controlli covid e Natale, il questore Iraci: “chiediamo la massima collaborazione dei cittadini”

In vista delle festività natalizie il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha incontrato la stampa in videoconferenza per far arrivare un messaggio di augurio a tutta la cittadinanza.

“E’ stato un anno difficile per tutti, stiamo vivendo una guerra, ma dobbiamo continuare a collaborare tutti insieme per superare questo momento”, ha detto il questore di Agrigento.

Da ieri in tutta l’Italia scatta la zona rossa e anche ad Agrigento maggiori saranno i controlli anticovid predisposti dalla Prefettura.

“Tutti i festivi e pre-festivi, e quindi nei giorni rossi abbiamo predisposto grossi servizi di controllo in vari punti della città e d’accesso alla città, sia nel territorio del capoluogo che in tutte le altre cittadine dell’Agrigentino”, ha dichiarato il Questore Iraci. Nei giorni arancioni i controlli continueranno ma è chiaro che ci sarà un allentamento visto che in quei giorni, alcuni negozi saranno aperti. Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini, che devo dire da marzo ad ora si sono comportati bene, e hanno rispettato tutte le norme previste dal dpcm, perché se c’è poca gente in strada ci verrà facile controllare chi è per strada. Chiaramente sarà richiesta l’autocertificazione, che verrà in un secondo momento verificata, e in caso di dichiarazioni false scatterà la denuncia. Confidiamo nei cittadini, ribadisce il Questore Iraci, perchè se nel primo periodo il virus ha fatto più paura, adesso è come se si fosse preso sotto gamba, ma abbiamo visto che l’incidenza dei dati è, adesso, forte al Sud”.