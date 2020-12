Il messaggio del cardinale Montenegro: “la pandemia non può spegnere la luce di Gesù”

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile organizzare il consueto incontro con l’Arcivescovo Francesco Montenegro per gli auguri di Natale, il quale ha voluto inviare un messaggio virtuale a tutta la comunità ecclesiale.

“E’ strano quest’anno dirsi Buon Natale ci ritroviamo tutti in difficoltà, non c’è il profumo di festa anzi in giro c’è tanta paura, tanta preoccupazione, e abbiamo timore che questi giorni trascorrono come giorni qualunque, come giorni che non hanno nulla di particolare, però, sottolinea Montenegro,l’augurio di Buon Natale resta, è vero ci verranno a mancare delle cose a cui teniamo, ma il Natale è Gesù e Gesù resta. Questo Gesù ci faccia sognare, ci faccia gustare le cose della vita, ci faccia affrontare le difficoltà di ogni giorno, anche perchè il Natale non è una festa punto e basta, ma è una festa difficile, potrei dire tragica, che in qualche modo si adatta a quello che stiamo vivendo ora. Natale è la gioia di sapere che Dio non si dimentica di noi, dovremmo essere noi a meravigliarci di un Dio che continua a venire.

La vita può riprendere, in inverno tutto è secco, la campagna è secca, e poi spuntano i mandorli e poi tutto riprendere colore. Dico Buon Natale a chi vive la malattia, a quelle famiglie dove l’Amore non è più al primo posto, voglio dirlo ai giovani, ai bambini che aspettavano questo momento con tanta ansia, a tutti gli anziani che stanno da soli, a chi vivi per strada, a chi ha lasciato la propria terra. La pandemia non può spegnere la luce di Gesù, e noi continuiamo a guardare quella luce per continuare questo viaggio”.